Аэропорты Финляндии стали использовать радионавигацию вместо GPS

Три аэропорта в Восточной Финляндии внедрили наземное радионавигационное оборудование на случай сбоев в спутниковой навигации. Как сообщает Reuters, модернизация коснулась аэропортов Йоэнсуу и Савонлинны, расположенных недалеко от границы с Россией. Аналогичные решения планируются и в Лаппеенранте.

Это оборудование обеспечивает дополнительную надёжность при посадке самолётов в условиях возможных помех GPS, отметил Генри Ханссон, руководитель отдела инфраструктуры и безопасности Finavia, компании, управляющей аэропортами.

Финляндия подозревает, что это Россия намеренно создаёт помехи для навигационных систем GNSS и GPS в восточных регионах страны и на территории Балтийского моря. Это может быть связано с защитой стратегически важных объектов, таких как нефтяные порты, от потенциальных угроз со стороны атак ВСУ.