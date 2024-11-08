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8 ноября, 01:50

Аэропорты Финляндии стали использовать радионавигацию вместо GPS

Три аэропорта в Восточной Финляндии внедрили наземное радионавигационное оборудование на случай сбоев в спутниковой навигации. Как сообщает Reuters, модернизация коснулась аэропортов Йоэнсуу и Савонлинны, расположенных недалеко от границы с Россией. Аналогичные решения планируются и в Лаппеенранте.

Это оборудование обеспечивает дополнительную надёжность при посадке самолётов в условиях возможных помех GPS, отметил Генри Ханссон, руководитель отдела инфраструктуры и безопасности Finavia, компании, управляющей аэропортами.

Финляндия подозревает, что это Россия намеренно создаёт помехи для навигационных систем GNSS и GPS в восточных регионах страны и на территории Балтийского моря. Это может быть связано с защитой стратегически важных объектов, таких как нефтяные порты, от потенциальных угроз со стороны атак ВСУ.

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Ранее Life.ru сообщал, что на заборе Посольства Финляндии в Москве появилась надпись на шведском языке «Аландские острова — наши». Текст занял три кирпичные секции. Саму территорию дипмиссии при этом закидали яйцами. МИД Финляндии из-за этого инцидента направил ноту посольству России.

Обложка ©

flickr / Oscar von Bonsdorff

Артём Гапоненко
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