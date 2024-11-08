У Трампа нашёлся первый противник среди действующих губернаторов США
Губернатор Калифорнии Ньюсом заявил, что будет бороться с действиями Трампа
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Обложка © Х / San Francisco Chronicle
Губернатор Калифорнии от Демократической партии Гэвин Ньюсом выразил готовность штата противостоять «незаконным действиям» новой администрации Дональда Трампа. В своём заявлении в Х он сообщил, что созвал специальную сессию для усиления правовых мер защиты.
Ньюсом подчеркнул, что штат не допустит нападений на свои ценности и законы, включая вопросы гражданских прав.
«Будь то наши основные гражданские права, свобода принятия решений в отношении деторождения или действия в области климатической повестки — мы отказываемся отступать и позволять нападать на наши ценности и законы», — написал Ньюсом.
Ранее стало известно, что Сьюзан Уайлс, которая играла ключевую роль в успехах Дональда Трампа на выборах 2016 и 2024 годов, была назначена новым руководителем аппарата Белого дома. Это первое важное назначение Республиканца Дональда Трампа после его победы на выборах.