У Трампа нашёлся первый противник среди действующих губернаторов США

Губернатор Калифорнии от Демократической партии Гэвин Ньюсом выразил готовность штата противостоять «незаконным действиям» новой администрации Дональда Трампа. В своём заявлении в Х он сообщил, что созвал специальную сессию для усиления правовых мер защиты.

Ньюсом подчеркнул, что штат не допустит нападений на свои ценности и законы, включая вопросы гражданских прав.

«Будь то наши основные гражданские права, свобода принятия решений в отношении деторождения или действия в области климатической повестки — мы отказываемся отступать и позволять нападать на наши ценности и законы», — написал Ньюсом.