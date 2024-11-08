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Регион
8 ноября, 04:52

В Тюмени микроавтобус въехал в опору камеры фотофиксации, пострадали 10 человек

Место ДТП в Тюмени. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

Место ДТП в Тюмени. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

На перекрёстке улиц Холодильной и Малыгина в Тюмени произошло ДТП с участием автобуса 6-го маршрута, который въехал в опору камеры фотофиксации. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

На месте работают сотрудники ДТП и медики. По данным управления МЧС по региону, десять человек обратились за помощью. Водителей просят избегать поездок через этот район из-за возможных затруднений в движении.

Три человека погибли в ДТП с Toyota и трактором в Красноярском крае
Три человека погибли в ДТП с Toyota и трактором в Красноярском крае

Ранее Life.ru сообщал о происшествии в Москве, где водитель автомобиля «Лексус» совершил наезд на женщину, которая шла по тротуару. От полученных травм она скончалась на месте.

Артём Гапоненко
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