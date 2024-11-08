В Тюмени микроавтобус въехал в опору камеры фотофиксации, пострадали 10 человек

На перекрёстке улиц Холодильной и Малыгина в Тюмени произошло ДТП с участием автобуса 6-го маршрута, который въехал в опору камеры фотофиксации. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

На месте работают сотрудники ДТП и медики. По данным управления МЧС по региону, десять человек обратились за помощью. Водителей просят избегать поездок через этот район из-за возможных затруднений в движении.