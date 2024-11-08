Водитель «Лексуса» насмерть сбил женщину в центре Москвы
ДТП в Москве. Обложка © Life.ru
На Ходынской улице в центре Москвы произошла трагическая авария. Водитель автомобиля «Лексус» совершил наезд на женщину, которая шла по тротуару. Как сообщает Госавтоинспекция Москвы, от полученных травм она скончалась на месте.
ДТП со смертельным исходом в Москве. Видео © Life.ru
Сотрудники ДТП и следственно-оперативная группа на данный момент занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.
Ранее в Москве произошло ДТП с участием автомобиля марки Honda Accord. Машина наехала на препятствие, после чего в ней зажало двоих людей. В этот же день произошло массовое ДТП с участием 11 машин. Причиной аварии, в результате которой пострадали три человека, стал «подмороженный» спуск.