«Убийцы из НАТО — домой!» Греческие коммунисты заблокировали колонну с оружием для ВСУ

Греческие последователи кммунистической идеологии решили внесли свою лепту в борьбу с киевским режимом, перекрыв в городе Тирнавос движение автоколонны из шести фур, набитых оружием и боеприпасами для Украины. Об этом сообщает новостной портал 902.gr Компартии Греции (КПГ).

Колонна с оружием для ВСУ. Видео © X / Mario Nawfal

«Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии 6 ноября перевозили ракеты и другие боеприпасы из военного лагеря в регионе, предназначенные для Украины в рамках договорённостей правительства о расширении участия страны в войне на Украине, с непрерывными поставками военных материалов правительству Зеленского», — сказано в тексте.

По словам авторов, всё это взрывоопасное «добро» везли днём через город, где живут тысячи людей. В итоге конвой был вынужден повернуть назад, а члены компартии расчеркали машины лозунгами в духе «Убийцы из НАТО, идите домой».

«Во время акции люди выходили из домов и аплодировали членам КПГ и КМГ. После того как грузовики отступили, по улицам города последовал марш», — отметили авторы публикации.

Жители Тирнавоса множество раз высказывались против накачивания ВСУ оружием для войны. Они не станут терпеть перевоздку «грузов смерти» через свои улицы и не допустят втягивания Греции в «империалистическую бойню», сказал на митинге с муниципальными властями мэр города Стелиос Цикрицис.

«Наш девиз: «Ни база для убийц, ни цель для возмездия», — заявил градоначальник.