Истребители над Чёрным морем ударили по мосту под Одессой для поставок оружия ВСУ
ВВС Украины заявили о массированном ракетном ударе по мосту в одесском Затоке
Мост в Затоке. Скриншот видео © YouTube / Odessa Sky
В Затоке Одесской области российские ракеты поразили стратегически важный мост через Днестровский лиман, который соединяет регион с Молдавией и Румынией, откуда идут поставки оружия подразделениям ВСУ. Об ударе сообщили в украинских ВВС.
«Выпущено две баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолётов тактической авиации над акваторией Чёрного моря», — говорится в заявлении.
Там добавляется, что якобы две авиаракеты были перехвачены. В ВВС Украины не стали детализировать характер нанесённых повреждений и перспективы восстановления железнодорожного и автомобильного сообщения.
Ранее Вооружённые силы России уничтожили пункт временной дислокации украинской армии, сбросив на него трёхтонную царь-бомбу. Вместе с логовом ВСУ снесло и склад с боеприпасами в Курахове, где до этого всего день назад была сброшена ещё одна ФАБ-3000, подорвавшая около пятидесяти операторов БПЛА. Депутат Верховной рады показал фото разрушений.