Истребители над Чёрным морем ударили по мосту под Одессой для поставок оружия ВСУ

В Затоке Одесской области российские ракеты поразили стратегически важный мост через Днестровский лиман, который соединяет регион с Молдавией и Румынией, откуда идут поставки оружия подразделениям ВСУ. Об ударе сообщили в украинских ВВС.

«Выпущено две баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолётов тактической авиации над акваторией Чёрного моря», — говорится в заявлении.