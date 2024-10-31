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31 октября, 14:22

Истребители над Чёрным морем ударили по мосту под Одессой для поставок оружия ВСУ

ВВС Украины заявили о массированном ракетном ударе по мосту в одесском Затоке

Мост в Затоке. Скриншот видео © YouTube / Odessa Sky

Мост в Затоке. Скриншот видео © YouTube / Odessa Sky

В Затоке Одесской области российские ракеты поразили стратегически важный мост через Днестровский лиман, который соединяет регион с Молдавией и Румынией, откуда идут поставки оружия подразделениям ВСУ. Об ударе сообщили в украинских ВВС.

«Выпущено две баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолётов тактической авиации над акваторией Чёрного моря», — говорится в заявлении.

Там добавляется, что якобы две авиаракеты были перехвачены. В ВВС Украины не стали детализировать характер нанесённых повреждений и перспективы восстановления железнодорожного и автомобильного сообщения.

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Ранее Вооружённые силы России уничтожили пункт временной дислокации украинской армии, сбросив на него трёхтонную царь-бомбу. Вместе с логовом ВСУ снесло и склад с боеприпасами в Курахове, где до этого всего день назад была сброшена ещё одна ФАБ-3000, подорвавшая около пятидесяти операторов БПЛА. Депутат Верховной рады показал фото разрушений.

Татьяна Миссуми
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