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30 октября, 10:09

Появилось фото последствий попадания обломков в здание Генштаба ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* показал фото с последствиями прилёта по одному из зданий Генштаба ВСУ. На нём — дыра, оставшаяся на крыше.

Последствия прилёта по зданию Генштаба ВСУ. Фото © Telegram / Игорь Мосийчук

Последствия прилёта по зданию Генштаба ВСУ. Фото © Telegram / Игорь Мосийчук

«Похоже, метили в главного инспектора адмирала Игоря Воронченко (Командующий Военно-морскими силами Украины — прим. Life.ru), которого никак не могут снять с должности. Но он чувствовал, и вчера вывез все свои вещи», — говорится в личном блоге экс-депутата.

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Ранее Вооружённые силы России уничтожили пункт временной дислокации украинской армии, сбросив на него трёхтонную царь-бомбу. Вместе с логовом ВСУ снесло и склад с боеприпасами в Курахове, где до этого всего день назад была сброшена ещё одна ФАБ-3000, подорвавшая около пятидесяти операторов БПЛА.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Мария Любицкая
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