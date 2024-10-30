Появилось фото последствий попадания обломков в здание Генштаба ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* показал фото с последствиями прилёта по одному из зданий Генштаба ВСУ. На нём — дыра, оставшаяся на крыше.

«Похоже, метили в главного инспектора адмирала Игоря Воронченко (Командующий Военно-морскими силами Украины — прим. Life.ru), которого никак не могут снять с должности. Но он чувствовал, и вчера вывез все свои вещи», — говорится в личном блоге экс-депутата.