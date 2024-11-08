IKEA оборвала последнюю нить в Россию

Шведская компания Ingka Group, которой принадлежит IKEA (ИКЕА), договорилась о продаже склада площадью 180 тыс. кв. м. в подмосковном Есипово. Это был последний российский актив организации. Об этом пишет РБК.

Сделку утвердила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями, во главе которой стоит министр финансов Антон Силуанов. Операция была осущестлвена по прежним ставкам: с учётом обязательного дисконта и добровольческого взноса. Новым владельцем складских помещений стал бизнесмен Роберт Узилов, о чём объявил его представитель.