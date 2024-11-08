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8 ноября, 06:18

IKEA оборвала последнюю нить в Россию

IKEA закрыла сделку по продаже последнего актива — склада в Московской области

Шведская компания Ingka Group, которой принадлежит IKEA (ИКЕА), договорилась о продаже склада площадью 180 тыс. кв. м. в подмосковном Есипово. Это был последний российский актив организации. Об этом пишет РБК.

Сделку утвердила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями, во главе которой стоит министр финансов Антон Силуанов. Операция была осущестлвена по прежним ставкам: с учётом обязательного дисконта и добровольческого взноса. Новым владельцем складских помещений стал бизнесмен Роберт Узилов, о чём объявил его представитель.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские власти подняли взносы для иностранных компаний, желающих продать свои активы в России. Теперь их объём составляет 35% от рыночной стоимости сделки. Раньше сумма составляла всего 15%.

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Shutterstock / FOTODOM / Marina Stroganova

Владимир Озеров
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