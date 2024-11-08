Рой вертолётов и взрывы: Выжившие иностранные офицеры бежали в Румынию после ударов по логову в Одессе

Ночью 8 ноября Российская армия нанесла удары по целям в Одессе. Подполье зафиксировало попадание по складам с боекомплектом, которые детонировали более двух часов после попадания. Предположительно, ещё один удар пришёлся по логову иностранных наёмников, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

«По прилётам в центре и на аэродром – пока полной картины нет. Есть мнение, что один из ударов был по месту дислокации иностранных военных. Эта версия подтверждается тем, что после третьего удара, в сторону Аркадии поехало очень много «скорых», — отметил подпольщик.

Жители Одессы сообщают, что после попадания в воздух подняли несколько вертолётов, на которых раненных увозили в сторону румынской границы. По словам одесситов, грохот от работы ПВО стоял в небе около 20 минут, а слышно было около 10 прилётов. Сколько именно, сказать заструдняются, поскольку детонация перекрывала шум. Один из жителей рассказал Лебедеву, что после завершения атаки на железной дороге сразу закипела работа. Видимо, спасали остатки того, что не сгорело.