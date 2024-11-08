«Расчёт Путина сработал»: В Турции высказались о сроках капитуляции Украины

Турция получила шанс проявить себя блестящим посредником в переговорах, так как Владимир Зеленский будет вынужден пойти на общение с Москвой после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и потери поддержки Вашингтона. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

«Самым главным обещанием Трампа было прекращение войны между Россией и Украиной. Владимир Путин уже ожидал, что Трамп победит. Таким образом, он рассчитывал сесть за стол переговоров с Зеленским, который потерял поддержку США. Расчёт Путина сработал», — говорится в материале.

Автор статьи назвал Анкару единственным претендентом на роль посредника в переговорном процессе, так как якобы только турецкий лидер Реджеп Эрдоган имеет крепкие контакты с президентами России, Украины и США.