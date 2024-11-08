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8 ноября, 07:56

«Расчёт Путина сработал»: В Турции высказались о сроках капитуляции Украины

Hürriyet: Зеленский пойдёт на переговоры с Россией, потеряв поддержку США

Турция получила шанс проявить себя блестящим посредником в переговорах, так как Владимир Зеленский будет вынужден пойти на общение с Москвой после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и потери поддержки Вашингтона. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

«Самым главным обещанием Трампа было прекращение войны между Россией и Украиной. Владимир Путин уже ожидал, что Трамп победит. Таким образом, он рассчитывал сесть за стол переговоров с Зеленским, который потерял поддержку США. Расчёт Путина сработал», — говорится в материале.

Автор статьи назвал Анкару единственным претендентом на роль посредника в переговорном процессе, так как якобы только турецкий лидер Реджеп Эрдоган имеет крепкие контакты с президентами России, Украины и США.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил на сессии клуба «Валдай», что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, но на условиях, учитывающих современные реалии. По словам главы государства, диалог должен опираться на договорённостях, достигнутых в Стамбуле, и быть направлен на долгосрочное урегулирование.

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Татьяна Миссуми
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