ФОМ: 79% граждан России доверяют Владимиру Путину

79% граждан России доверяют Владимиру Путину, при этом 81% отметили, что президент РФ работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», который провели с 1 по 3 ноября среди 1,5 тысяч россиян.

«О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян. Также большинство населения (81% — без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — сообщает соцслужба.

Кроме того, 54% участников опроса дали положительную оценку работы правительства, 58% отметили, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо. «Единую Россию» поддержали 49% (+ 5%) россиян, КПРФ — 7% (- 1%), ЛДПР — 11% (+1%), «Справедливую Россию — За правду» — 3% (без изменений), «Новых людей» — 3% (без изменений).