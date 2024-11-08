В Госдуме назвали два ключевых пункта в выступлении Путина на «Валдае»

И перейдём на мир, в котором будет много всевозможных центров силы, экономических центров, которые будут взаимовыгодно общаться, дружить, обмениваться культурно. Это тот мир, который выбирают все народы. Это не Россия кому-то что-то навязывает, придумывает. Кстати, Путин отдельно сказал, что видит миссию России в том, чтобы мешать всем претендентам на мировое господство, как неоднократно было уже в истории.