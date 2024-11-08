В Госдуме назвали два ключевых пункта в выступлении Путина на «Валдае»
Депутат Матвейчев: Путин на «Валдае» ещё раз разъяснил суть нашей политики
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин во время выступления и дискуссии на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» не старался выглядеть «новым» и поражать всех, но он ещё раз разъяснил суть нашей политики. Об этом в беседе с Life.ru заявил заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, политолог Олег Матвейчев.
Он выделил два ключевых пункта в выступлении главы государства:
- Политика России — миролюбивая. И даже проведение спецоперации — это абсолютно вынужденный крайний шаг.
- Многополярность в мире приходит на смену монопольной системе развития или диктата, которую предлагает или предлагал Запад.
Матвейчев напомнил, что Запад пытается выдать свою точку зрения, мышление, деньги, язык — за универсальные. Также западные политики и пресса, сами того не замечая, позволяют себе расистские выражения, обидные для всего остального мира: «прогрессивное человечество», «развитые страны», «цивилизованные страны», «страны первого мира». Об уходе от такого мира Владимир Путин и заявил на «Валдае».
И перейдём на мир, в котором будет много всевозможных центров силы, экономических центров, которые будут взаимовыгодно общаться, дружить, обмениваться культурно. Это тот мир, который выбирают все народы. Это не Россия кому-то что-то навязывает, придумывает. Кстати, Путин отдельно сказал, что видит миссию России в том, чтобы мешать всем претендентам на мировое господство, как неоднократно было уже в истории.
Напомним, 7 ноября президент России Владимир Путин произнёс речь на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Она длилась приблизительно час — это вдвое дольше его выступления в прошлом году. Life.ru приводит текст выступления без сокращения.