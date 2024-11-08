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Регион
8 ноября, 10:24

В Смоленске начали проверку после того, как женщина сама везла тело мамы в морг

В Смоленской области началась проверка после истории женщины, которой пришлось самостоятельно везти тело своей матери в морг. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Региональным СКР по информации в СМИ о ненадлежащем исполнении органами местного самоуправления похоронного законодательства организована доследственная проверка»,говорится в сообщении СУ СК России по Смоленской области.

Провести доследственную проверку в регионе поручил руководитель СУ СК России по Смоленской области Анатолий Уханов. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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Напомним, что местная жительница узнала о смерти своей матери 31 октября. Труп женщины нашли в овраге. Вытаскивать тело дочке пришлось самостоятельно вместе с мужем и полицейским, потому что услуга перевозки оказалась платной. После этого женщина загрузила труп на заднее сиденье авто и повезла в морг за 30 километров. Заносить умершую мать тоже пришлось самой, потому что больница была уже закрыта. Местная жительница до сих пор не понимает, как подобная ситуация возможна в XXI веке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

Наталья Афонина
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