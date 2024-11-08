В Смоленске начали проверку после того, как женщина сама везла тело мамы в морг

Напомним, что местная жительница узнала о смерти своей матери 31 октября. Труп женщины нашли в овраге. Вытаскивать тело дочке пришлось самостоятельно вместе с мужем и полицейским, потому что услуга перевозки оказалась платной. После этого женщина загрузила труп на заднее сиденье авто и повезла в морг за 30 километров. Заносить умершую мать тоже пришлось самой, потому что больница была уже закрыта. Местная жительница до сих пор не понимает, как подобная ситуация возможна в XXI веке.