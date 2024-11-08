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Регион
8 ноября, 09:10

Опера пошли по следу изверга из жуткого видео с избиением бабушки и её собаки в Подмосковье

СК завёл дело после нападения мужчины на пенсионерку и её собаку в Орехово-Зуеве

Уголовное дело заведено в отношении мужчины, который в подмосковном Орехово-Зуево избил пенсионерку, которая сидела на скамейке возле подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по области после изучения жуткого видео SHOT с камер.

Конфликт мужчины с пенсионерками. Видео © Telegram / SHOT

По поведению мужчины с самого начала понятно, что он чем-то очень недоволен, а объектом его злости являются две пожилые женщины, сидящие на лавочке возле подъезда со своими собаками. Сначала неадекват пнул ногой пса, а затем взялся за его хозяйку. Закончив с насилием, он с угрожающим видом выкинул в её сторону ещё несколько фраз, после чего ушёл.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия)», – уточнили в СК.

Сейчас подозреваемого ищет полиция. Ему грозит до 5 лет тюремного заключения по статье о хулиганстве с применеием насилия.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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