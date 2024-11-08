Минувшая ночь в Москве вошла в число 5 самых тёплых за последние 80 лет

Метеоролог подчеркнула, что в это время года ночные температуры обычно уже опускаются ниже нуля, и нормой для 8 ноября считается минимальная температура в -1 градус.

Тем не менее, осень в России — непредсказуема. Ясные дни могут быстро сменяться хмурыми, а после дождя может начаться снег. Врач-дерматолог советует при выборе одежды в этот период опираться на собственные ощущения. Она подчеркнула, что некоторые люди начинают чувствовать дискомфорт уже при 0 °C, в то время как другие без труда переносят и минус 10, оставаясь в осеннем пальто или куртке. Кроме того, эксперт дала и другие советы по подбору гардероба в холода.