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Регион
8 ноября, 09:55

Полицейские встанут на страже традиционных ценностей

МВД могут наделить функцией по укреплению духовно-нравственных ценностей

У МВД РФ может расшириться перечень полномочий. Согласно проекту президентского указа ведомство сможет вести деятельность по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Текст документа опубликован на портале правовых актов.

«Внести в положение о министерстве внутренних дел РФ... изменение, дополнив пункт 2 подпунктом 7 следующего содержания: «осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в проекте.

Как уточняется в пояснительной записке, документ появился в рамках государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей на 2024 — 2026 годы.

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Накануне президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» предупредил, что гармоничное и гуманистическое развитие мира может столкнуться с альтернативой, заключающейся в погружении в анархию, расколы, тиранию и утрату традиционных ценностей.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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