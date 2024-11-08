Полицейские встанут на страже традиционных ценностей
МВД могут наделить функцией по укреплению духовно-нравственных ценностей
У МВД РФ может расшириться перечень полномочий. Согласно проекту президентского указа ведомство сможет вести деятельность по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Текст документа опубликован на портале правовых актов.
«Внести в положение о министерстве внутренних дел РФ... изменение, дополнив пункт 2 подпунктом 7 следующего содержания: «осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в проекте.
Как уточняется в пояснительной записке, документ появился в рамках государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей на 2024 — 2026 годы.
Накануне президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» предупредил, что гармоничное и гуманистическое развитие мира может столкнуться с альтернативой, заключающейся в погружении в анархию, расколы, тиранию и утрату традиционных ценностей.
Life.ru