Россиян предупредили о смертельных рисках бесконтрольного приёма антибиотиков

Некоторые люди сами ставят себе диагноз и начинают пить лекарства без назначения врача, что является грубой ошибкой. Особенно опасно бесконтрольно принимать антибиотики, отметил врач высшей категории Алексей Карзин в интервью RG.ru.

Он напомнил, что антибиотики — это серьёзный лекарственный препарат, который может вызвать много побочных реакций, если пить его бездумно: от банальной сыпи на теле до анафилактического шока со смертельным исходом. Также некоторые антибиотики приводят к гибели нормальной микрофлоры в кишечнике, что может обернуться воспалением этого органа.

«Кроме того, неправильно подобранный антибиотик просто не поможет побороть воспаление. Например, применение таких лекарств при гриппе совершенно не показано, поскольку ими лечат бактериальные инфекции, а у гриппа возбудитель — вирус», — заявил Карзин.

Помимо всего прочего, самолечение может ухудшить состояние и привести к осложнениям. У человека может возникнуть нечувствительность к антибиотикам, и они не сработают даже при назначении специалиста. Поэтому именно врач должен выбрать курс лечения, определить схему приёма лекарств и подобрать нужную дозировку, которая окажет максимальный эффект и сведёт к минимуму риск побочных действий.