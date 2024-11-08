Работодателям на заметку: Названы 6 самых частых причин увольнения россиян

Перечислены самые частые причины, которые заставляют россиян увольняться по собственному желанию и искать новое место работы. В их числе оказалось несоблюдение договорённостей или обманутые ожидания, заявил карьерный эксперт Святослав Семеренко в беседе с RT.

«Кандидат на собеседовании договаривается с работодателем на определённый уровень дохода, согласовывает график и условия работы. Если же на деле всё выходит иначе — низкая оплата труда, задержка или даже невыплата заработной платы, переработки — человек принимает решение о смене работы», — пояснил Семеренко.

Одной из частых причин увольнения эксперт также назвал отсутствие перспектив как карьерного роста, так и финансовых. Например, сотрудники могут работать в компании пять лет, проявлять инициативу, ожидая новой должности и более высокой зарплаты. Однако повышения всё нет, тогда им ничего не остаётся, как найти новую работу, где могут предложить что-то большее.

Среди других причин Семеренко выделил эмоциональное выгорание из-за постоянного стресса и перегрузки, плохие отношения с начальством, работа в токсичном коллективе и поиск себя.