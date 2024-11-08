Песков: Путин не передавал Зеленскому никаких посланий через Орбана

Президент России Владимир Путин не передавал украинским властям никаких посланий через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Накануне Зеленский побывал с визитом в Венгрии, но какие-либо послания для украинской стороны или условия для урегулирования конфликта не получил.

«Нет, через Орбана ничего не передавал», — поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также уточнил, что пока нет конкретных планов по организации возможной встречи российского лидера и премьера Венгрии.