Орбан заявил, что ветер в ЕС подул к переговорам по Украине после выборов в США

Ряд европейских лидеров после победы Дональда Трампа на выборах в США хотят «сменить гнев на милость», перейдя от политики бесконечного финансирования Украины к пути мирного урегулирования. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth .

«Есть те, кто хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту вообще-то проигранную войну. Но в то же время растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации», — сказал венгерский политик.