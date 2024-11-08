Орбан заявил, что ветер в ЕС подул к переговорам по Украине после выборов в США
Орбан отметил рост в Европе числа сторонников переговоров по Украине
Виктор Орбан. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Ряд европейских лидеров после победы Дональда Трампа на выборах в США хотят «сменить гнев на милость», перейдя от политики бесконечного финансирования Украины к пути мирного урегулирования. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Есть те, кто хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту вообще-то проигранную войну. Но в то же время растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации», — сказал венгерский политик.
Он пояснил что Трамп своей победой на выборах создаёт новые условия, а Европа не потянет аппетиты Киева в одиночку.
Приход Трампа к власти ознаменует наступление тёмных времён для украинской госудраственности, ведь республиканец не собирается остервенело вливать оружие и деньги, как это делали демократы. Политологи считают, что в Киеве из-за этого уже воцарилась паника. Подтвердил возросший на Банковой уровень стресса и экс-глава МИД Украины Кулеба. По его словам, сейчас самое время запасаться корвалолом. В Турции считают, что Зеленский потеряет американскую поддержку и пойдёт на переговоры, несмотря на свои попытки по-быстрому подлизаться к Трампу и даже к его семье, зачем-то.