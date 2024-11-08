В Одесском ТЦК опровергли, что разыскивают активиста Стерненко из мести

Экс-глава одесской ячейки нацистского «Правого сектора»*, а ныне «активист», организовывавший сборы на дроны для ВСУ, Сергей Стерненко явился в ТЦК Одессы и получил направление на военно-врачебную комиссию. Об этом сообщила пресс-служба городского военкомата в социальной сети, после того как Стерненко заявил, что структуры ТЦК намеренно последуют его из мести.

«Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, которые значительно меняют понимание ситуации. В частности, он уже побывал в Приморськом РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учёта. Был направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК)», — говорится в публикации.

В заявлении ТЦК в частности опровергаются слова Стерненко о том, что его розыск — это месть за критику военных структур Незалежной. В военкомате предложили «активисту» обращаться напрямую в ТЦК при возникновении претензий.

Накануне Стерненко на странице в личной соцсети заявил, будто Одесский ТЦК разыскивает его с помощью полиции, хотя сам он ни от кого не прячется. Экс-правосек* подозревает, что кто-то пытается сорвать помощь, которую тот оказывает ВСУ через сборы.

Ранее Life.ru рассказывал, как действия одесских военкомов в очередной раз переполошили жителей города. На этот раз сотрудники ТЦК устроили облаву на рынке «Седьмой километр», задержав множество мужчин. Горожане не проявили покладистости, дали людям в военной форме отпор и выгнали их с территории, даже сломав ворота, за которые успели отвести нескольких задержанных гражданских.