«Где тело?» Привидение завелось на школьном стадионе во Владивостоке и напугало охранника

Во Владивостоке завелось «приведение», которое привело в ужас местных жителей. Местные телеграм-каналы выложили кадры с камер видеонаблюдея около школы № 32, на которых можно заметить очертание человека, бродящего возле школьного стадиона.

силуэт человека напугал весь Владивосток. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

«Во Владивостоке на Чуркине заметили аномальный объект, похожий на привидение», — пишут местные паблики.

Что за призрак гуляет по территории уже несколько дней — непонятно. На видео можно чётко заметить сияние и тени от шагов, а также расплывчатый силуэт. На данный момент объяснения мистического явления пока нет.