«Где тело?» Привидение завелось на школьном стадионе во Владивостоке и напугало охранника
Во Владивостоке у школы №32 увидели расплывчатый силуэт, похожий на призрака
Призрак уже несколько дней ходит во Владивостоке около школы №32. Обложка © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока
Во Владивостоке завелось «приведение», которое привело в ужас местных жителей. Местные телеграм-каналы выложили кадры с камер видеонаблюдея около школы № 32, на которых можно заметить очертание человека, бродящего возле школьного стадиона.
силуэт человека напугал весь Владивосток. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока
«Во Владивостоке на Чуркине заметили аномальный объект, похожий на привидение», — пишут местные паблики.
Что за призрак гуляет по территории уже несколько дней — непонятно. На видео можно чётко заметить сияние и тени от шагов, а также расплывчатый силуэт. На данный момент объяснения мистического явления пока нет.
Ранее ещё одно пугающее зрелище обнаружили у берегов Владивостока. Там заметили медузу размером с человека. Оказалось, что это самая большое стрекающие в мире — размер её купола может достигать 2,5 метра. Обычно они не приплывают к берегам, но, видимо, Владивосток так и манит к себе что-то странное.