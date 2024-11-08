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Регион
8 ноября, 11:27

«Где тело?» Привидение завелось на школьном стадионе во Владивостоке и напугало охранника

Во Владивостоке у школы №32 увидели расплывчатый силуэт, похожий на призрака

Призрак уже несколько дней ходит во Владивостоке около школы №32. Обложка © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Призрак уже несколько дней ходит во Владивостоке около школы №32. Обложка © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Во Владивостоке завелось «приведение», которое привело в ужас местных жителей. Местные телеграм-каналы выложили кадры с камер видеонаблюдея около школы № 32, на которых можно заметить очертание человека, бродящего возле школьного стадиона.

силуэт человека напугал весь Владивосток. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

«Во Владивостоке на Чуркине заметили аномальный объект, похожий на привидение», — пишут местные паблики.

Что за призрак гуляет по территории уже несколько дней — непонятно. На видео можно чётко заметить сияние и тени от шагов, а также расплывчатый силуэт. На данный момент объяснения мистического явления пока нет.

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Ранее ещё одно пугающее зрелище обнаружили у берегов Владивостока. Там заметили медузу размером с человека. Оказалось, что это самая большое стрекающие в мире — размер её купола может достигать 2,5 метра. Обычно они не приплывают к берегам, но, видимо, Владивосток так и манит к себе что-то странное.

Наталья Афонина
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