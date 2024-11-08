Юрист объяснил, нормально ли на собеседовании спрашивать про интимную жизнь

Интимная жизнь соискателя не должна волновать работодателя, поэтому такие вопросы на собеседовании недопустимы. Об этом заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

Однако в некоторых сферах деятельности будущего сотрудника могут попросить пройти медицинский осмотр. Например, это потребуется сделать несовершеннолетним, лицам, занятым на вредных производствах, работникам пищевой промышленности, общепита и некоторых других.

«Как мне известно, вопросы о планировании беременности и прочее не входят в утвержденный Минздравом перечень медицинских осмотров, которые должны проводиться, поэтому проведение такого опроса не совсем относится к обязательному предварительному медицинскому осмотру», — добавил эксперт.

По результатам осмотра работнику выдаётся медицинское заключение, которое он должен предъявить в случае, если хочет устроиться на работу. Если соискатель по каким-либо причинам отказался от прохождения медосмотра, то его могут не трудоустроить, добавил правозащитник.