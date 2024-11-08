Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 11:04

Юрист объяснил, нормально ли на собеседовании спрашивать про интимную жизнь

Юрист Салкин: Работодателя не должна волновать личная жизнь соискателей

Интимная жизнь соискателя не должна волновать работодателя, поэтому такие вопросы на собеседовании недопустимы. Об этом заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

Однако в некоторых сферах деятельности будущего сотрудника могут попросить пройти медицинский осмотр. Например, это потребуется сделать несовершеннолетним, лицам, занятым на вредных производствах, работникам пищевой промышленности, общепита и некоторых других.

«Как мне известно, вопросы о планировании беременности и прочее не входят в утвержденный Минздравом перечень медицинских осмотров, которые должны проводиться, поэтому проведение такого опроса не совсем относится к обязательному предварительному медицинскому осмотру», — добавил эксперт.

Могут дать шанс: Россиянам рассказали, как вести себя при отказе на собеседовании
Могут дать шанс: Россиянам рассказали, как вести себя при отказе на собеседовании

По результатам осмотра работнику выдаётся медицинское заключение, которое он должен предъявить в случае, если хочет устроиться на работу. Если соискатель по каким-либо причинам отказался от прохождения медосмотра, то его могут не трудоустроить, добавил правозащитник.

Ранее россиян научили правильно реагировать на бесячий вопрос о знаке зодиака на собеседовании. Не стоит сразу уходить в агрессию. Лучше ответить с юмором и улыбкой, отметив, что это всего лишь один из множества аспектов вашей личности. Также можно вернуть разговор в деловое русло, напомнив о своих профессиональных качествах и опыте.

Обложка ©

freepik/cookie_studio

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar