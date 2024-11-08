Мемный комментатор-прототип Жорика Вартанова арестован после поимки с «‎подброшенной» гранатой

Ленинский районный суд Махачкалы отправил под арест спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, ему вменяют часть 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Ег задержание вызвало большой общественный резонананс, а сам он пожаловался, что ему подбросили гранату.

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рабаданова…, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ», – зачитал он постановление.