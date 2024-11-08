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8 ноября, 12:10

На замену Шольцу: Министр экономики хочет побороться за пост канцлера Германии

Spiegel: Министр экономики ФРГ Хабек будет баллотироваться на пост канцлера

На пост канцлера Германии от партии «Зелёных» будет выдвигаться министр по делам экономики и вице-канцлер страны Роберт Хабек. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в партии.

«Федеральный министр экономики Роберт Хабек сегодня объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера от партии «Зелёных», — сообщает издание.

Сам министр решил опубликовать первое видео за пять лет перерыва в соцсети Х. Там он и намекнул на свои канцлерские амбиции. На руке сидящего за столом и пишущего на листке бумаги Хабека виден браслет с надписью «эра канцлера». На фоне висит календарь с отмеченной датой — 8 ноября.

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Напомним, только недавно Роберт Хабек занял должность уволенного с поста министра финансов Германии Кристиана Линднера. Свободная демократическая партия (СвДП) Хабека на время возглавила министерство финансов. Позже новых министров назначит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Афонина
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