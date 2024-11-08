Стол рухнул на 6-летнюю девочку на детском дне рождения в Joki Joya в Москве

Стол рухнул на шестилетнюю девочку во время детского дня рождения в московском Joki Joya. У малышки перелом ноги, пишет SHOT.

Грустный праздник прошёл накануне около 9 вечера в столичном ТЦ «Авиапарк» в самом крупном детском парке развлечений. Компания деток была на празднике под присмотром родителей. Ребятню развлекал аниматор, проходили задания по квесту. Во время празднования несколько малышей залезли на стол, но тот не выдержал и рухнул на пол вместе с детьми. Одной девочке, которая не успела вовремя спрыгнуть, сильно придавило ногу.

Мама отвезла пострадавшую дочку в травмункт, где медики диагностировали закрытый перелом плюсневых костей и вывих ещё одной кости. Женщина утверждает, что стол не был закреплён на ножки. По данному факту проводится проверка. Выясняется, случилось ли всё из-за детей или это была техническая неисправность.