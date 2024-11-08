В Госдуме напомнили, кто имеет право на дополнительные выходные

Россияне предпенсионного возраста имеют право использовать два рабочих дня в течение года, чтобы пройти плановую диспансеризацию. Об этом сообщила РИА «Новости» член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. Она подчеркнула, что работодатель должен сохранить за таким работником место и выплатить за эти дни средний заработок.

«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок», — пояснила парламентарий.

Стенякина напомнила, что предпенсионерами признаются граждане, которым до пенсии осталось не более пяти лет. В этом году к такой категории относятся мужчины, чьё рождение приходятся на период с 1962 по 1964 годы, и женщины, рождённые с 1967 по 1969 годы.