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8 ноября, 11:21

В Госдуме напомнили, кто имеет право на дополнительные выходные

Депутат Стенякина: Предпенсионеры могут взять выходные для диспансеризации

Россияне предпенсионного возраста имеют право использовать два рабочих дня в течение года, чтобы пройти плановую диспансеризацию. Об этом сообщила РИА «Новости» член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. Она подчеркнула, что работодатель должен сохранить за таким работником место и выплатить за эти дни средний заработок.

«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок», — пояснила парламентарий.

Стенякина напомнила, что предпенсионерами признаются граждане, которым до пенсии осталось не более пяти лет. В этом году к такой категории относятся мужчины, чьё рождение приходятся на период с 1962 по 1964 годы, и женщины, рождённые с 1967 по 1969 годы.

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Ранее Life.ru рассказал, что пенсионеры, которые получают пенсии в первых числах января, получат в декабре две пенсии. Пенсия за январь уже должна прийти в увеличенном размере с учётом индексации в 2025 году.

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freepik

Татьяна Миссуми
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