Россиянам рассказали, как правильно сморкаться, чтобы не потерять слух

Любителям пошмыгать носом рассказали о серьёзной опасности. По словам врача-оториноларинголога Дмитрия Салихова, такая привычка может привести к попаданию слизи в слуховые трубы и вызвать гайморит или отит. Об этом лор заявил в беседе с NEWS.ru.

Небезопасно и резко сморкаться, поскольку это чревато избыточным давлением на ушной аппарат и потерей слуха. Нельзя пользоваться многоразовыми носовыми платками, так как ткань накапливает много микробов.

«Кроме того, не стоит сморкаться двумя ноздрями сразу. Избавляться от слизи необходимо одной половиной носа, прикрывая пальцем другую. Это также поможет предотвратить риск развития гайморита и отита», — заключил Салихов.