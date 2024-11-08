ВС России отбили 11 контратак ВСУ в Курской области и продолжают наступать

Подразделения «Севера» Армии России продолжают успешно теснить противника в курском приграничье, они отразили 11 контратак за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям <...> ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка», — доложили в ведомстве.

Российские удары были нанесены по позициям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад. Также целью атак ВС РФ стали 36-я бригада морпехов, 112-я и 129-я бригады теробороны.