Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 12:34

Михалков выставил Украине многомиллионный счёт за бесхозяйственность в Крыму

Mash: Михалков потребовал с Украины 49 млн из-за загрязнения воды в Крыму

Российский режиссёр Никита Михалков подал судебный иск в отношении Незалежной из-за бесхозяйственности в Крыму. Он требует взыскать с украинских чиновников около 49 миллионов рублей, сообщает Mash.

Телеграм-канал сообщает, что обращение в Арбитражный суд Республики Крым было направлено от Алуштинского санатория, который в 2016 году перешёл в собственность «Союза кинематографистов России», где председателем является Никита Михалков.

Основной причиной является качество воды в районе — она очень грязная. Руководство санатория убеждено, что виноваты в этом чиновники Украины, которые до возвращения полуострова в состав России совершенно не заботились о крымской природе и экологии, за что с них и требуют компенсацию в 48,8 миллиона рублей.

На Западе раскрыли, как Маск не дал ВСУ ударить по Крыму
На Западе раскрыли, как Маск не дал ВСУ ударить по Крыму

Можно сказать, что иск компании Никиты Сергеевича ещё довольно скромный, если сравнивать его с требованиями властей региона к Украине. Ранее Life.ru рассказывал о том, что глава республиканского парламента Владимир Константинов оценил нанесённый Крыму за время пребывания в составе Украины ущерб в триллионы рублей.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Никита Михалков
  • Украина
  • Знаменитости
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar