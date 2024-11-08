Михалков выставил Украине многомиллионный счёт за бесхозяйственность в Крыму
Mash: Михалков потребовал с Украины 49 млн из-за загрязнения воды в Крыму
Российский режиссёр Никита Михалков подал судебный иск в отношении Незалежной из-за бесхозяйственности в Крыму. Он требует взыскать с украинских чиновников около 49 миллионов рублей, сообщает Mash.
Телеграм-канал сообщает, что обращение в Арбитражный суд Республики Крым было направлено от Алуштинского санатория, который в 2016 году перешёл в собственность «Союза кинематографистов России», где председателем является Никита Михалков.
Основной причиной является качество воды в районе — она очень грязная. Руководство санатория убеждено, что виноваты в этом чиновники Украины, которые до возвращения полуострова в состав России совершенно не заботились о крымской природе и экологии, за что с них и требуют компенсацию в 48,8 миллиона рублей.
Можно сказать, что иск компании Никиты Сергеевича ещё довольно скромный, если сравнивать его с требованиями властей региона к Украине. Ранее Life.ru рассказывал о том, что глава республиканского парламента Владимир Константинов оценил нанесённый Крыму за время пребывания в составе Украины ущерб в триллионы рублей.
ТАСС / Софья Сандурская