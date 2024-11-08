Украинца заочно осудили за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году

Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор 35-летнему гражданину Украины Богдану Тицкому. Он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет), а также по частям 3 и 2 статьи 360 УК РФ (организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, с целью осложнения международных отношений). Тицкий приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый Богдан Тицкий. Фото © Прокуратура Москвы

Тицкий занимал пост председателя общественной организации «Чёрный комитет», которая была признана террористической на территории России, и служил в должности начальника штаба карательного батальона «Нежин-ОУН».

18 февраля 2018 года он опубликовал в Интернете призывы к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве. В тот же день Тицкий организовал атаку на этот центр и руководил действиями участников преступления, что нарушило нормальный порядок работы российского дипломатического представительства.

«Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Тицкого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.