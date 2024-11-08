Полосатый рейс: Камеры сняли момент «выгрузки» тигрёнка из салона авто, всполошив весь Новосибирск
Владельцем вызвавшего переполох в Новосибирске тигрёнка оказался блогер из Пензы
В социальных сетях активно обсуждают инцидент в Новосибирске, где мужчина перевозил тигрёнка в автомобиле. На видео видно, как молодой человек открывает багажник и вынимает животное из ящика, а затем ведет его на поводке в подъезд.
Момент «выгрузки» тигрёнка из салона авто сняла камера у подъезда в Новосибирске. Видео © АСТ — 54
Как стало известно, тигра перевозил блогер из Пензы по имени Александр Волков, у которого дома также живут два леопарда и ягуар. Он подтвердил эту информацию изданию "КП-Новосибирск", пояснив, что транспортировал животное транзитом через Новосибирск для последующей передачи в зоопарк.
«Да, мы проезжали через Новосибирск. Тигрёнок сейчас в Пензе, с ним всё в порядке. Со мной уже связывались представители властей, все необходимые документы у меня есть», — рассказал Александр.
Ранее новосибирская природоохранная прокуратура начала проверку по поводу возможного ненадлежащего содержания тигра. Ведется работа по установлению местонахождения животного и его владельца.
А ранее у жителя Кубани изъяли «домашнюю» тигрицу со следами побоев. Хищница была посажена на цепь возле кирпичной подсобной постройки. Из мебели радушный хозяин предложил ей старый мотоцикл вместо кресла и прицеп с хламом в качестве дивана. Прибывшие правоохранители усыпили узницу и забрали её из неволи.
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