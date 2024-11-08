Армия Израиля разбомбила отель «Пальмира», где жили Черчилль, Бунин и Пикассо

Израильские военные нанесли авиаудары по городу Баальбек в восточной части Ливана, в результате чего разрушена старинная гостиница «Пальмира», построенная ещё в 1874 году и видевшая в своих стенах Альберта Эйнштейна, Ивана Бунина, Пабло Пикассо и Уинстона Черчилля. Об этом заявил глава профсоюза владельцев гостиниц в Ливане Байер аль-Ашкар.

Вид изнутри «Пальмиры» после попадания израильского снаряда. Фото © Х / thisislebnews

«Нет слов, чтобы выразить осуждение ударам по историческому зданию Маншия в Баальбеке и уничтожению его вместе с уничтожением гостиницы «Пальмира», которая находится прямо напротив храмового комплекса Баальбек», — написал он в соцсети.

В Ливане эта гостиница внесена в перечень наиболее значимых исторических объектов. По словам аль-Ашкара, уничтожение отеля — непростительное преступление израильских военных, за которое они должны понести ответственность. Он добавил, что профсоюз уже обратился к ливанским властям с требованием поднять вопрос о случившемся в Совбезе ООН и заставить Израиль прекратить агрессию.