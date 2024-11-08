Метеоролог рассказала, когда в Москву придут последние тёплые дни этой осени

Москвичи и гости столицы могут рассчитывать на хорошую погоду в ближайшие выходные. Об этом рассказала специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Дневная температура в субботу будет очень высокая, +7...+9 °С. Это, конечно, не рекордное значение, но довольно высокое. То есть это будет самый тёплый день, наверное, ноября в целом. Что касается воскресенья, атмосферное давление останется высоким, на 11—12 единиц выше нормы. Ночь будет более облачной и более тёплой. Ночная температура в Москве +3...+5 °С и по области +2...+5 °С, а дневная +5...+7 °С в столице и +4...+7 °С по области», — объяснила эксперт в беседе с RT.

По её словам, такая температура в большей степени свойственна 20-м числам октября, чем последнему месяцу осени. В среднем на улице будет на 5 °С выше климатической нормы. Однако это будут последние тёплые деньки в этом году, после которых вступит в свои права метеорологическая зима, подытожила Позднякова.