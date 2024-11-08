Наши остановили врага на границе у Нового Пути

Группировка войск «Север» успешно отразила 11 контратак и предотвратила попытку прорыва украинских сил в Курскую область в районе поселка Новый Путь, сообщает Минобороны России.

В сводке указано, что подразделения группировки успешно справились с атакующими действиями противника в направлениях населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Также была предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу в районе поселка Новый Путь.

Кроме того, бойцы «Севера» продолжили наступление, нанеся удары по формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.