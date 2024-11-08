Наши остановили врага на границе у Нового Пути
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области у села Новый Путь
Группировка войск «Север» успешно отразила 11 контратак и предотвратила попытку прорыва украинских сил в Курскую область в районе поселка Новый Путь, сообщает Минобороны России.
В сводке указано, что подразделения группировки успешно справились с атакующими действиями противника в направлениях населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Также была предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу в районе поселка Новый Путь.
Кроме того, бойцы «Севера» продолжили наступление, нанеся удары по формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
Рано утром 6 августа подразделения ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область с целью захвата российской территории, однако их продвижение было остановлено. По последним данным, за время боевых действий в приграничной зоне противник понес потери более 30 500 военнослужащих и 189 танков.
Kandinsky 3.1 / Life.ru