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8 ноября, 14:20

Наши остановили врага на границе у Нового Пути

ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области у села Новый Путь

Группировка войск «Север» успешно отразила 11 контратак и предотвратила попытку прорыва украинских сил в Курскую область в районе поселка Новый Путь, сообщает Минобороны России.

В сводке указано, что подразделения группировки успешно справились с атакующими действиями противника в направлениях населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Также была предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу в районе поселка Новый Путь.

Кроме того, бойцы «Севера» продолжили наступление, нанеся удары по формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.

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Рано утром 6 августа подразделения ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область с целью захвата российской территории, однако их продвижение было остановлено. По последним данным, за время боевых действий в приграничной зоне противник понес потери более 30 500 военнослужащих и 189 танков.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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