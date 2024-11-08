Названо лучшее время для знакомств с целью создания семьи

С приходом осенней погоды подавляющее большинство россиян — 83% — острее ощущают одиночество. Ещё 77% не хватает заботы и внимания. Об этом стало известно из опроса дейтинг-сервиса «Мамба», пишет «Газета.ru».

При этом женщины оказались сильнее подвержены осенней хандре. Для почти половины респонденток осень — это тоскливое и меланхоличное время года, когда ничего не хочется делать. Мужчины испытывают такие чувства в 29% случаев.

Опрошенные мужчины признались, что стараются справляться с чувством одиночества при помощи работы. Половина женщин ответила, что лучший способ развеяться осенью — уделить время хобби и спорту.

«Трудоголиков среди женщин также немало, этот способ борьбы с осенней апатией указали 30%», — отметили эксперты.

Примечательно, что в холодное время года россияне более склонны завязывать знакомства с целью серьёзных отношений. Поэтому это лучший период для тех, кто хочет семью.