Названо лучшее время для знакомств с целью создания семьи
Опрос: Более 80% россиян заявили об остром чувстве одиночества осенью
С приходом осенней погоды подавляющее большинство россиян — 83% — острее ощущают одиночество. Ещё 77% не хватает заботы и внимания. Об этом стало известно из опроса дейтинг-сервиса «Мамба», пишет «Газета.ru».
При этом женщины оказались сильнее подвержены осенней хандре. Для почти половины респонденток осень — это тоскливое и меланхоличное время года, когда ничего не хочется делать. Мужчины испытывают такие чувства в 29% случаев.
Опрошенные мужчины признались, что стараются справляться с чувством одиночества при помощи работы. Половина женщин ответила, что лучший способ развеяться осенью — уделить время хобби и спорту.
«Трудоголиков среди женщин также немало, этот способ борьбы с осенней апатией указали 30%», — отметили эксперты.
Примечательно, что в холодное время года россияне более склонны завязывать знакомства с целью серьёзных отношений. Поэтому это лучший период для тех, кто хочет семью.
Ранее главная сваха страны Роза Сябитова призвала женщин уходить от мужчин, если за полгода отношений не получили предложения. В начале отношений, который длится около четырёх месяцев, важно познакомиться и оценить перспективы совместной жизни. Затем можно съехаться, однако не стоит ждать брака годами. Если мужчина не проявил инициативу за полгода, то, скорее всего, её и не будет. Сваха призвала женщин ценить свои «драгоценные дни» и искать тех мужчин, которые готовы к серьёзным отношениям.