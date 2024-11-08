В США нашли 40 лабораторных обезьян, сбежавших из исследовательского центра

В США нашли обезьян, которые сбежали из биолаборатории. В четверг, 7 ноября, всех беглецов удалось обнаружить, их продолжают ловить. Об этом сообщает WBTV.

«Эти животные пугливы, и любой дополнительный шум или движение могут помешать их безопасному отлову. Жителям настоятельно рекомендуется держать двери и окна надёжно закрытыми и немедленно сообщать о любых происшествиях в службу 911. Пожалуйста, не пытайтесь приближаться к этим животным ни при каких обстоятельствах» — говорится в сообщении.

Все сбежавшие обезьяны были молодыми самками весом около трёх килограммов каждая. Есть вероятность, что они являются переносчиками опасных болезней. К слову, побеги приматов уже случались ранее. Например, они произошли в мае 2024 года и в 2016-м. Данное происшествие вызвало внимание зоозащитников, которые призвали прекратить все эксперименты над обезьянами.