Бойцы Южной группировки ВС РФ уничтожили антенны ВСУ для передачи данных в ДНР

Российские военные уничтожили антенны ВСУ, которые использовались для передачи данных. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. Там отметили, что эта операция значительно ослабила координацию действий армии Зеленского. Кроме того, теперь наши бойцы смогут усилить контроль на этих территориях.