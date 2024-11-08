Бойцы Южной группировки ВС РФ уничтожили антенны ВСУ для передачи данных в ДНР
Российские военные уничтожили антенны ВСУ, которые использовались для передачи данных. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. Там отметили, что эта операция значительно ослабила координацию действий армии Зеленского. Кроме того, теперь наши бойцы смогут усилить контроль на этих территориях.
ВС РФ уничтожили антенны ВСУ. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР
«Операторы FPV-дронов Южной группировки войск ВС РФ обнаружили несколько антенн связи украинских боевиков. Операторы уничтожили эти цели, прервав связь в ключевых регионах для противника», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что наши парни запустили ФАБ-3000 в Курской области. К слову, такая царь-бомба весит около трёх тонн. Благодаря такому решению командования территория на 1 квадратный километр очистилась от военных вражеской армии.
Telegram / Народная милиция ДНР