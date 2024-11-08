Пластические хирурги рассказали об изменениях во внешности Мелании Трамп
Врач Шимпф: Мелания Трамп могла сделать инъекции филлеров под глаза и в щёки
Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / АР
Внешность супруги Дональда Трампа Мелании оцении пластические хирурги Деннис Шимпф, Томас Барнс и Брайан Рейган. Они объяснили её резкие изменения во внешности. Соответствующие комментарии приводит издание Daily Mail.
Врачи посмотрели фотографии, которые были сделаны на избирательном участке в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Туда Мелания пришла в солнцезащитных очках.
«Она могла ввести инъекции филлеров под глаза и в щёки. Это часто приводит к появлению синяков, поэтому вполне логично, что она носила солнцезащитные очки», — объяснила доктор Шимпф и указала на углублённые морщины между боковыми сторонами носа и уголками её рта.
Доктор Рейган обратил внимание на подбородок и линию челюсти Мелании. Есть вероятность, что знаменитость прибегала к безоперационной методике Morpheus 8. Она включает в себя радиочастотную энергию и микроигольчатую терапию для подтяжки кожи вокруг линии подбородка и стимуляции выработки коллагена.
«Она, вероятно, плохо спала. У неё, вероятно, немного обезвожено лицо, и, возможно, она немного похудела», — заявила доктор Барнс, заключив, что Трамп не делала ничего со своей внешностью.
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