Пластические хирурги рассказали об изменениях во внешности Мелании Трамп

Внешность супруги Дональда Трампа Мелании оцении пластические хирурги Деннис Шимпф, Томас Барнс и Брайан Рейган. Они объяснили её резкие изменения во внешности. Соответствующие комментарии приводит издание Daily Mail.

Врачи посмотрели фотографии, которые были сделаны на избирательном участке в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Туда Мелания пришла в солнцезащитных очках.

«Она могла ввести инъекции филлеров под глаза и в щёки. Это часто приводит к появлению синяков, поэтому вполне логично, что она носила солнцезащитные очки», — объяснила доктор Шимпф и указала на углублённые морщины между боковыми сторонами носа и уголками её рта.

Доктор Рейган обратил внимание на подбородок и линию челюсти Мелании. Есть вероятность, что знаменитость прибегала к безоперационной методике Morpheus 8. Она включает в себя радиочастотную энергию и микроигольчатую терапию для подтяжки кожи вокруг линии подбородка и стимуляции выработки коллагена.

«Она, вероятно, плохо спала. У неё, вероятно, немного обезвожено лицо, и, возможно, она немного похудела», — заявила доктор Барнс, заключив, что Трамп не делала ничего со своей внешностью.