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8 ноября, 15:12

Блудного пингвина из Антарктиды нарекли Гасом и оставили отъедаться в Австралии

Императорский пингвин, который приплыл из Антарктиды в Австралию останется на передержке, поскольку путешествие его истощило. Животное будет набирать вес под наблюдением австралийских специалистов, рассказала сотрудница центра по охране животных и птиц Кэрол Биддалф. Неожиданного, но очень милого гостя назвали Гас.

«Затащить пингвина в машину было довольно сложно. Мы поместили его в переноску для животных... затащили его в машину и домой»,объяснила Биддалф в эфире телеканала ABC News.

Обследование показало, что птичка очень истощена. В норме такие животные должны весит 40 килограммов, но из-за своего путешествия вес Гаса сейчас составляет чуть больше половины от нормы.

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Напомним, что отважный пингвин преодолел 3,4 тысячи километров. Это стало самым долгим путешествием, которое когда-либо было зафиксировано данным видом птиц. Есть вероятность, что Гас просто охотился за едой и неожиданно оказался в Австралии. После восстановление птичка будет искать дорогу домой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Earth Trotter Photography

Наталья Афонина
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