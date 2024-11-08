Блудного пингвина из Антарктиды нарекли Гасом и оставили отъедаться в Австралии

Императорский пингвин, который приплыл из Антарктиды в Австралию останется на передержке, поскольку путешествие его истощило. Животное будет набирать вес под наблюдением австралийских специалистов, рассказала сотрудница центра по охране животных и птиц Кэрол Биддалф. Неожиданного, но очень милого гостя назвали Гас.

«Затащить пингвина в машину было довольно сложно. Мы поместили его в переноску для животных... затащили его в машину — и домой», — объяснила Биддалф в эфире телеканала ABC News.

Обследование показало, что птичка очень истощена. В норме такие животные должны весит 40 килограммов, но из-за своего путешествия вес Гаса сейчас составляет чуть больше половины от нормы.