Вулкан в Индонезии парализовал работу аэропортов из-за «пеплового облака»

В Индонезии власти продлили требование к аэропортам временно остановить работу, потому что проснувшийся вулкан Левотоби выбросил большой объём пепла, что создаёт риски для гражданской авиации. Об этом сообщило агентство Antara.

Вулкан в Индонезии. Обложка © Х / irene_makarenko

Извержение вулкана произошло 4 ноября, а через пару дней гора выбросила в небо ещё несколько столбов пепла, их максимальная высота достигла пяти тысячи метров. Местные власти эвакуировали свыше 10 тысяч человек из посёлков, находящихся вблизи от эпицентра ЧП. Четыре аэропорта приостановили работу. Посольство РФ в Индонезии призвало россиян не приближаться к району бедствия.