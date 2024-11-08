Вулкан в Индонезии парализовал работу аэропортов из-за «пеплового облака»
Antara: В Индонезии вулкан выбросил пепел на высоту в 5 тысяч метров
В Индонезии власти продлили требование к аэропортам временно остановить работу, потому что проснувшийся вулкан Левотоби выбросил большой объём пепла, что создаёт риски для гражданской авиации. Об этом сообщило агентство Antara.
Извержение вулкана произошло 4 ноября, а через пару дней гора выбросила в небо ещё несколько столбов пепла, их максимальная высота достигла пяти тысячи метров. Местные власти эвакуировали свыше 10 тысяч человек из посёлков, находящихся вблизи от эпицентра ЧП. Четыре аэропорта приостановили работу. Посольство РФ в Индонезии призвало россиян не приближаться к району бедствия.
Ранее сообщалось, что пепловый выброс из вулкана Шивелуч привёл к оседанию пыли на территории Усть-Камчатского района. По данным МЧС, жизнедеятельность населения в результате выпадения пепла не нарушена.