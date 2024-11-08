Вулканическая пыль от Шивелуча накрыла камчатские посёлки

Пепловый выброс из вулкана Шивелуч привёл к оседанию пыли на территории Усть-Камчатского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Утром 8 ноября в результате ночного пеплового выброса из вулкана Шивелуч на территории посёлка Усть-Камчатск и села Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района визуально наблюдалось оседание мелких частиц пепла - в виде пыли», — сообщили в ведомстве.

Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч. Видео © Telegram / Олег Бондаренко УКМР

По данным МЧС, жизнедеятельность населения в результате выпадения пепла не нарушена. Утром исполин вновь выбросил пепел на высоту до 8500 метров, однако этот шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Берингова моря, а на его пути населённые пункты отсутствуют.

Глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко показал припорошенный пеплом снег в Усть-Камчатске и сообщил, что запрет на передвижение транспортных средств по трассе Усть-Камчатск — Ключи снят в 8 утра (23:00 7 ноября мск).

Пепел от вулкана Шивелуч выпал в Усть-Камчатске. Видео © Telegram / Олег Бондаренко УКМР