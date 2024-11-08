Вулканическая пыль от Шивелуча накрыла камчатские посёлки
Пепловый выброс из вулкана Шивелуч привёл к оседанию пыли на территории Усть-Камчатского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
«Утром 8 ноября в результате ночного пеплового выброса из вулкана Шивелуч на территории посёлка Усть-Камчатск и села Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района визуально наблюдалось оседание мелких частиц пепла - в виде пыли», — сообщили в ведомстве.
Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч. Видео © Telegram / Олег Бондаренко УКМР
По данным МЧС, жизнедеятельность населения в результате выпадения пепла не нарушена. Утром исполин вновь выбросил пепел на высоту до 8500 метров, однако этот шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Берингова моря, а на его пути населённые пункты отсутствуют.
Глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко показал припорошенный пеплом снег в Усть-Камчатске и сообщил, что запрет на передвижение транспортных средств по трассе Усть-Камчатск — Ключи снят в 8 утра (23:00 7 ноября мск).
Пепел от вулкана Шивелуч выпал в Усть-Камчатске. Видео © Telegram / Олег Бондаренко УКМР
Извергающийся Шивелуч периодически выбрасывает столбы пепла на несколько километров. К серьёзным проблемам это пока не приводило, но в середине августа из-за вулкана даже объявляли красный авиационный код. Напомним, исполин расположен примерно в 50 километрах от посёлка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Telegram / Олег Бондаренко УКМР