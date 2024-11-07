Взрывы, молнии, землетрясение: Мрачное извержение вулкана Шивелуч напугало россиян
Извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла и молниями напугало жителей Камчатки
В Камчатском крае местные жители обеспокоены серьёзной активностью вулкана Шивелуч, который расположился примерно в 50 километрах от посёлка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Активность вулкана напугала местных жителей. Видео © Telegram / «Новости Камчатки - Кам 24»
От жителей Ключей поступают тревожные сообщения: «Глухой сильный взрыв как из земли», «Кресло затрясло. Я чуть не выпала», «Думал, что в дом КамАЗ въехал», «Молния, а потом взрыв!» Теперь местные жители не знают, чего ожидать. По их словам, взрыв был очень сильный и напугал всех. Одна из очевидцев рассказала, что с балкона видела растекающуюся лаву, молнию и мощный взрыв. Женщина говорит, что её буквально «закинуло волной домой».
Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» уточнил, что поздно вечером произошло сильное извержение вулкана Шивелуч, он выбросил столб пепла на высоту до 11 км над уровнем моря. С какого эруптивного центра произошёл выброс, пока учёные понять не смогли. По оценке исследователей, после максимальной фазы извержения, сейсмическое дрожание быстро пошло на спад и сейсмические сигналы вернулись на фоновый уровень. Там заключили, что Шивелуч стал ещё опаснее.
Напомним, в сентябре извергающийся Шивелуч дважды выпустил столбы пепла. Сначала выброс достиг высоты до 8000 метров над уровнем моря. Спустя несколько часов Камчатская группа реагирования на вулканические извержения зафиксировала пепловый выброс до 4 километров. А в середине августа из-за вулкана даже объявляли красный авиационный код.