Николай Соболев противопоставил нигилизму миллениалов патриотизм зумеров

В новом выпуске шоу «Дайте сказать!» блогер Николай Соболев рассказал про разницу между патриотизмом зумеров и нигилизмом миллениалов. По его мнению, нынешняя молодёжь стала намного патриотичнее и стремится лучше узнать свою родину.

«Молодое поколение очень патриотично. Ещё в 2022 году, когда я начал следить за каналом Екатерины Мизулиной, я думал, что молодёжь, может, троллит», — объяснил он.

Блогер Николай Соболев о современной молодёжи. Видео © VK / «Дайте сказать!»

Соболев также отметил, что какое-то время патриотизм действительно был неким троллингом. Так, блогер CMH (Руслан Тушенцов) в шутку кричал со сцены: «Россия!» Ни о какой подлинной гордости за страну не было и речи.

Гость передачи подчеркнул, что миллениалы (дети нулевых) всегда стремились к западной американской мечте, хотели смотреть голливудские фильмы и искали кумиров среди звёзд. Зумеры же, по его мнению, совсем не такие.

«Для меня, честно говоря, удивительно всё равно, что это произошло. Я, честно, даже несколько раз порывался пообщаться с детьми и спросить, как они к этому пришли, почему они настолько патриотичны. Потому что мы такими не были», — признался Соболев.