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8 ноября, 16:47

Николай Соболев противопоставил нигилизму миллениалов патриотизм зумеров

Блогер Соболев: Современная молодёжь стала намного патриотичнее

В новом выпуске шоу «Дайте сказать!» блогер Николай Соболев рассказал про разницу между патриотизмом зумеров и нигилизмом миллениалов. По его мнению, нынешняя молодёжь стала намного патриотичнее и стремится лучше узнать свою родину.

«Молодое поколение очень патриотично. Ещё в 2022 году, когда я начал следить за каналом Екатерины Мизулиной, я думал, что молодёжь, может, троллит», — объяснил он.

Блогер Николай Соболев о современной молодёжи. Видео © VK / «Дайте сказать!»

Соболев также отметил, что какое-то время патриотизм действительно был неким троллингом. Так, блогер CMH (Руслан Тушенцов) в шутку кричал со сцены: «Россия!» Ни о какой подлинной гордости за страну не было и речи.

Гость передачи подчеркнул, что миллениалы (дети нулевых) всегда стремились к западной американской мечте, хотели смотреть голливудские фильмы и искали кумиров среди звёзд. Зумеры же, по его мнению, совсем не такие.

«Для меня, честно говоря, удивительно всё равно, что это произошло. Я, честно, даже несколько раз порывался пообщаться с детьми и спросить, как они к этому пришли, почему они настолько патриотичны. Потому что мы такими не были», — признался Соболев.

Блогера Соболева исключили из списка иноагентов
Блогера Соболева исключили из списка иноагентов

Также в новом выпуске блогер рассказал, как ему жилось в статусе иноагента. Он заявил, что медиаличности в статусе иностранного агента становятся очень токсичными для российских рекламодателей, а их жизнь ухудшается с каждым месяцем, проведённым под этим клеймом.

Обложка ©

VK / «Дайте сказать!»

Алена Пенчугина
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