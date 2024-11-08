Становилось хуже и хуже: Николай Соболев рассказал, как ему жилось в статусе иноагента

Медиаличности в статусе иностранного агента становятся очень токсичными для российских рекламодателей, а их жизнь ухудшается с каждым месяцем, проведённым под этим клеймом. Об этом в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» на своём примере рассказал российский блогер Николай Соболев, который смог добиться исключения своего имени из реестра Минюста.

Блогер Николай Соболев рассказал о своей жизни в статусе иноагента, о том, за что он его получил, и о том, как смог избавиться. Видео © VK / «Дайте сказать!»

«Действительно, это [исключение из реестра иноагентов] произошло в феврале 2024 года. Новое дыхание. Да я уже и не надеялся, если честно. То есть за несколько недель до исключения из реестра иностранных агентов я подумал, что будет сложновато, если честно, вести свою деятельность на YouTube, продолжать снимать социально-политический контент. Потому что, конечно, основной доход — это рекламный доход. А когда тебя признают иностранным агентом, ты становишься очень токсичным», — объяснил он.

Гость передачи поделился историей о том, как у него собиралась взять интервью популярный российский блогер Татарка FM, которая, к слову, тоже приходила к нам на шоу «Дайте сказать!». Чтобы записать выпуск, они обзвонили десять студий, и только две из них согласились сдать помещение для записи интервью с иноагентом, что удивило самого Соболева, который так и не понял, какой вред им мог причинить.

«Из десяти студий только две студии согласились вообще просто пустить к себе на порог иностранного агента. Хотя, казалось бы, что я там сделаю? Я, может быть, пропитаю стены западной идеологией или что? Чем я могу быть опасен? Но вот да, такое отношение действительно было. И я могу отметить, что с каждым месяцем пребывания в статусе иностранного агента это пребывание становилось всё более и более тёмным. То есть всё хуже и хуже как будто бы относились люди. Не то чтобы там меня встречали на улицах и били меня в лицо. Но как будто атмосфера сгущалась вокруг», — признался он.

Что касается включения в список иностранных агентов, то Соболев полагает, что его включили туда из-за сотрудничества с американо-израильской компанией Yoola, которая оказывает блогерам техническую поддержку в вопросах работы с видеохостингом YouTube и берёт за это 10% от партнёрских отчислений, которые контентмейкерам выплачивает платформа. Гость передачи пояснил, что с самим Google в случае возникновения каких-либо проблем нельзя связаться и договориться о решении ситуации, а Yoola как раз представляет интересы авторов в рамках хостинга. При этом, по его словам, к этой сети подключено 95% российских блогеров любой направленности: от социально-политической до развлекательной. Кроме того, Yoola никак не влияет на создаваемый контент и не пытается продавливать через сотрудничающие с компанией каналы нужную повестку.