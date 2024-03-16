"Право на амнистию": Адвокат объяснил снятие статуса иноагента с блогера Соболева
Юрист Карабанов: Утрата признаков является основным при снятии статуса иноагента
Николай Соболев. Обложка © VK / Николай Соболев
С блогера-миллионника Николая Соболева сняли статус иностранного агента, поскольку он утратил соответствующие признаки, так считает Министерство юстиции. Адвокат Александр Карабанов назвал произошедшее фактическим правом на амнистию.
"Минюст определил процедуру, что можно не только попасть в список и получить статус иноагента, но и работает обратный механизм. При отсутствии признаков можно исключить человека из этого списка — убрать статус иноагента. Насколько мы видим из данного решения, основным является утрата признаков", — сказал Карабанов в беседе с РИА "ФедералПресс".
По словам адвоката, произошедшее является правом на амнистию для тех, кто в своё время не вник в ситуацию и сделал неправильный выбор. Теперь государство даёт им возможность переосмыслить происходящее и вернуться в формате деятельного раскаяния, добавил юрист.
Ранее Life.ru писал о том, что Минюст исключил блогера Николая Соболева из реестра иностранных агентов. Буквально неделю назад он объявил о закрытии своего ютуб-канала из-за нового закона о запрете рекламы у иностранных агентов.