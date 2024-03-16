"Право на амнистию": Адвокат объяснил снятие статуса иноагента с блогера Соболева

По словам адвоката, произошедшее является правом на амнистию для тех, кто в своё время не вник в ситуацию и сделал неправильный выбор. Теперь государство даёт им возможность переосмыслить происходящее и вернуться в формате деятельного раскаяния, добавил юрист.