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8 ноября, 15:42

Из ВСУ уволился генерал, который заявлял об обрушении украинского фронта

Генерал-полковник ВСУ Марченко покинул свой пост из-за проблем со здоровьем

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Марченко

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Марченко

Свой пост генерал-полковника ВСУ покидает Дмитрий Марченко. Он уволился из Вооружённых сил Украины из-за проблем со здоровьем. Об этом военнослужащий рассказал в своих соцсетях.

«Увольнение со службы стало самым тяжёлым решением, которое я принимал в своей жизни. Даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем», — написал генерал, руководивший обороной Николаева.

Генерал ВСУ Марченко заявил об обрушении украинского фронта
Генерал ВСУ Марченко заявил об обрушении украинского фронта

Напомним, что до этого Марченко активно критиковал украинское вторжение в Курскую область. По словам генерала, Киев просто в пустую тратит ресурсы, которых, итак, почти нет и продолжает идти вперёд без чёткой конечной цели. Такая тактика, по его мнению, не даст ВСУ возможности добиться успеха.

Наталья Афонина
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