Из ВСУ уволился генерал, который заявлял об обрушении украинского фронта

Свой пост генерал-полковника ВСУ покидает Дмитрий Марченко. Он уволился из Вооружённых сил Украины из-за проблем со здоровьем. Об этом военнослужащий рассказал в своих соцсетях.

«Увольнение со службы стало самым тяжёлым решением, которое я принимал в своей жизни. Даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем», — написал генерал, руководивший обороной Николаева.