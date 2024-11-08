Из ВСУ уволился генерал, который заявлял об обрушении украинского фронта
Генерал-полковник ВСУ Марченко покинул свой пост из-за проблем со здоровьем
Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Марченко
Свой пост генерал-полковника ВСУ покидает Дмитрий Марченко. Он уволился из Вооружённых сил Украины из-за проблем со здоровьем. Об этом военнослужащий рассказал в своих соцсетях.
«Увольнение со службы стало самым тяжёлым решением, которое я принимал в своей жизни. Даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем», — написал генерал, руководивший обороной Николаева.
Напомним, что до этого Марченко активно критиковал украинское вторжение в Курскую область. По словам генерала, Киев просто в пустую тратит ресурсы, которых, итак, почти нет и продолжает идти вперёд без чёткой конечной цели. Такая тактика, по его мнению, не даст ВСУ возможности добиться успеха.