Москалькова сообщила о встрече с украинским омбудсменом Лубинцом в Белоруссии

В Белоруссии прошла встреча российского омбудсмена Татьяны Москальковой и её украинского коллеги Дмитрия Лубинца, стороны провели переговоры о помощи пленным в обеих странах и передали письма от их родственников. О состоявшейся беседе Москалькова рассказала в телеграм-канале.

«В ходе встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека на территории Республики Беларусь обменялись списками посещённых по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным, а также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных», — говорится в тексте.