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8 ноября, 15:41

Москалькова сообщила о встрече с украинским омбудсменом Лубинцом в Белоруссии

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

В Белоруссии прошла встреча российского омбудсмена Татьяны Москальковой и её украинского коллеги Дмитрия Лубинца, стороны провели переговоры о помощи пленным в обеих странах и передали письма от их родственников. О состоявшейся беседе Москалькова рассказала в телеграм-канале.

«В ходе встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека на территории Республики Беларусь обменялись списками посещённых по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным, а также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных», — говорится в тексте.

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Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой по похищенным ВСУ жителям Курской области. Уполномоченный по правам человека призвала найти всех насильно вывезенных россиян и проинспектировать условия их содержания.

Татьяна Миссуми
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