Москалькова попросила Лубинца найти похищенных ВСУ жителей Курской области

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой по похищенным ВСУ жителям Курской области. Уполномоченный по правам человека призвала найти всех насильно вывезенных россиян и проинспектировать условия их содержания.

«Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и, если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся», — рассказала Москалькова РИА «Новости».