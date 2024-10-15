Москалькова попросила Лубинца найти похищенных ВСУ жителей Курской области
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой по похищенным ВСУ жителям Курской области. Уполномоченный по правам человека призвала найти всех насильно вывезенных россиян и проинспектировать условия их содержания.
«Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и, если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся», — рассказала Москалькова РИА «Новости».
Ранее Москалькова сообщила, что общее число гражданских, пропавших после вторжения ВСУ в Курскую область, превышает тысячу человек. Российские военные не исключают, что сейчас боевики попросту прячутся за вывезенными мирными, а когда люди окажутся не нужны, с ними попросту расправятся.
Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна