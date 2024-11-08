Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 15:36

Депутат Саралиев: Россия получила 37 тел своих погибших военных

Россия действительно вернула 37 тел своих погибших бойцов, а Украине передала 563 тел военных ВСУ. Это в беседе с РБК подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Дорога домой: Появилось первое видео обмена военнопленными с Украиной в Курской области
Дорога домой: Появилось первое видео обмена военнопленными с Украиной в Курской области

О том, что Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎37 на 563», ранее сообщил координационный штаб Незалежной по вопросам обращения с военнопленными. Обмен состоялся 8 ноября в районе белорусского Гомеля, на границе с Черниговской областью Украины.

Обложка ©

duma.gov.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar