Депутат Саралиев: Россия получила 37 тел своих погибших военных
Россия действительно вернула 37 тел своих погибших бойцов, а Украине передала 563 тел военных ВСУ. Это в беседе с РБК подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
О том, что Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «37 на 563», ранее сообщил координационный штаб Незалежной по вопросам обращения с военнопленными. Обмен состоялся 8 ноября в районе белорусского Гомеля, на границе с Черниговской областью Украины.
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