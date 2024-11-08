Депутат Саралиев: Россия получила 37 тел своих погибших военных

Россия действительно вернула 37 тел своих погибших бойцов, а Украине передала 563 тел военных ВСУ. Это в беседе с РБК подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

О том, что Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎37 на 563», ранее сообщил координационный штаб Незалежной по вопросам обращения с военнопленными. Обмен состоялся 8 ноября в районе белорусского Гомеля, на границе с Черниговской областью Украины.